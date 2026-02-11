Die Streif-Amazonen mit den Schwestern Evi und Traudi sowie Stefanie Eisenmann (v.l.), im Bild mit Franz Berger, dem „Karl Valentin der Heimatbühne“. Fotos: Klingler
11. Februar 2026
Stadtlstodl: Kitzbühel humorvoll verpackt
Was haben der Bürgermeister, dessen Vorzimmerdame und Gemeinderäte, der Stadtpfarrer, der Tourismusobmann, eine Wirtin, ein Schuster, aber auch die Kitzbüheler Gams, der Recyclinghof und der Abriss der Tenne miteiander gemeinsam? Richtig: Sie alle wurden mindestens schon einmal im berühmt-berüchtigten Stadtlstodl thematisiert. Aufreger, amüsante Begebenheiten, von der Öffentlichkeit als skurril empfundene politische Entscheidungen und Entwicklung ...