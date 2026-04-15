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Kitzbüheler Anzeiger
Unternehmentreffpunkg St.Johann_April2026_Klausner

Wirtschaftsgespräche: Vize-Bgm. Hubert Almberger, Luis Hutter , Patrick Unterberger und Bürgermeister Stefan Seiwald (von links) beim ersten Unternehmertreffpunkt im heurigen Jahr.

Foto: Margret Klausner
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St. Johann

von Margret Klausner
15. April 2026

St. Johanner planen im Ortsteil Weitau weitere Volksschule

Es ist der Anblick von Kränen, der St. Johanns Bürgermeister Stefan Seiwald besonders freut, wie er beim ersten Unternehmertreffpunkt des Jahres betonte. „Je mehr Kräne, desto besser die Wirtschaftslage“, so sein Credo.

Auch die Marktgemeinde selbst tritt derzeit verstärkt als Auftraggeber auf. Während das neue „Koasastadion“ bereits Gestalt annimmt, steckt das „Haus der Generationen“ noch in einer entscheidenden Vorbereitungsphase. Zwar wurden i ...

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