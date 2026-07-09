St. Johanner Museumsvorplatz bekommt Wohnzimmer-Atmosphäre

Der Bereich zwischen dem Kaisersaal und dem Museum soll aufgewertet werden, wie St. Johanns Bürgermeister Stefan Seiwald informiert. Der Platz sei nicht mehr zeitgemäß. Daher wird über eine Umgestaltung des Platzes diskutiert, mit einbezogen wird auch die Grünfläche hinter dem Kaisersaal.

Wie Seiwald erklärt, wurden im Rahmen eines Workshops Nutzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten ausgelotet. Mit dabei waren nicht nur Experten, auch die Anrainer wurden ...