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Kitzbüheler Anzeiger
Post_Klausner

Das Verteilerzentrum in der Salzburger Straße – hier müssen sich zahlreiche St. Johanner ihre Post selbst abholen. Aufgrund von Krankenständen und Urlauben klappt die Zustellung derzeit nicht richtig.

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St. Johann

von Margret Klausner
17. Juni 2026

St. Johanner müssen Post selbst holen

Mit dem Slogan „Die Post bringt allen was“ wirbt die österreichische Post AG schon seit Jahren. In St. Johann trifft das allerdings in den letzten Monaten nicht mehr zu. Der Unmut wächst von Tag zu Tag und die Auskünfte aus dem Verteilerzentrum in der Salzburger Straße sollen alles andere als ermutigend sein, wie der eine oder andere Leser des Kitzbüheler Anzeigers informiert.

In einem Fall wartet ein St. Johanner schon seit 19. Mai auf seine Post. Teilweise kom ...

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