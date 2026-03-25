St. Johanner Müll bald wie vom Erdboden verschluckt

Recyclebare Abfälle, die über eine Einwurfsäule im Müllcontainer landen, sind in der Tat nichts Ungewöhnliches. Aufsehenerregend wird die Entsorgung von Wertstoffen erst dann, wenn sie in der Tiefe des Bodens verschwinden – entsorgt im Container, der in einem unterirdischen Betonschacht untergebracht ist.



Unterflursammelstationen für Wertstoffe entsprechen einer neuen Generation der Abfallentsorgung, sowohl im privaten Hausgebrauch als auch i ...