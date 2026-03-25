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Kitzbüheler Anzeiger
Unterflursammelsystem
Wertstoffe, die oberirdisch eingeworfen werden, landen in einem unterirdisch gelagerten Container (Symbolbild).
Foto: Innsbrucker Kommunalbetriebe
ABO PUR

St. Johann

von Alexandra Fusser
25. März 2026

St. Johanner Müll bald wie vom Erdboden verschluckt

Recyclebare Abfälle, die über eine Einwurfsäule im Müllcontainer landen, sind in der Tat nichts Ungewöhnliches. Aufsehenerregend wird die Entsorgung von Wertstoffen erst dann, wenn sie in der Tiefe des Bodens verschwinden – entsorgt im Container, der in einem unterirdischen Betonschacht untergebracht ist.

Unterflursammelstationen für Wertstoffe entsprechen einer neuen Generation der Abfallentsorgung, sowohl im privaten Hausgebrauch als auch i ...

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