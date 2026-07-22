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Kitzbüheler Anzeiger
Insolvenz

Die Eventagentur Murdock Event & Media GmbH schlitterte in die Pleite.

Foto: Adobe Stock
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St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
22. Juli 2026

St. Johanner Event-Agentur schlitterte in die Pleite


Über das Vermögen der Firma Murdock Event & Media GmbH, einer Eventagentur mit Sitz in St. Johann, wurde am 21. Juli ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet, teilt der Gläubigerschutzverband KSV 1870 mit.

Damit handelt sich bereits um das zweite Insolvenzverfahren der Firma innerhalb eines Jahres. Die Höhe der angemeldeten Verbindlichkeiten im Jahr 2025 belief sich auf ca. 350.000 Euro. Das Insolvenzverfahren wurde mit einem Sa ...

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