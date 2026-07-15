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Kitzbüheler Anzeiger
Löwengrube_Visualisierung

So soll der an der Speckbacherstraße liegende Teil des neuen Brauviertels ausschauen. Der Baubeginn ist noch nicht bekannt.

Foto: Visualisierung Riepl/Riepl
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St. Johann

von Margret Klausner
15. Juli 2026

St. Johanner Brauviertel: Planungen laufen auf Hochtouren

Die Gerüchteküche brodelt in St. Johann – das Projekt „Brauviertel“ soll gefallen sein, wird kolportiert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde daher nach dem Stand der Dinge gefragt. „In St. Johann sind wir immer gut, wenn es darum geht, Gerüchte zu streuen“, schüttelte Bürgermeister Stefan Seiwald den Kopf und klärte auf. Bereits im Dezember des Vorjahres wurde der Bebauungsplan sowie die Flächenwidmung beschlossen. Diese sei seit März auch rechtskräftig ...

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