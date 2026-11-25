Was im Frühsommer noch nach dem endgültigen Aus für die Bahnhofsuhr ausgesehen hatte, ist nun doch zu einem erfreulichen Ende gekommen: Die Uhr an der Fassade des Bahnhofs St. Johann wurde inzwischen wieder montiert. Damit hat das markante Stück Bahnhofsgeschichte seinen angestammten Platz zurückbekommen.



Monatelang hatte die stehen gebliebene Uhr für Diskussionen gesorgt. Sie zeigte beharrlich 12 Uhr. Eine Reparatur schien für die ÖBB, wie mehrfach b ...