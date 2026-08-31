St. Johann jubelt im Koasastadion

Glückwünsche via Videobotschaft von Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier vor dem Spiel und danach durfte im Koasastadion tatsächlich gejubelt werden. Der SK St. Johann feierte gegen die WSG Tirol Juniors einen verdienten 2:1-Erfolg und damit den ersten Heimsieg der Saison.



Nach zuletzt guten Auftritten, bei denen sich St. Johann nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis belohnen konnte, sollte es diesmal mit den drei Punkten klappen. Die Mannschaft st ...