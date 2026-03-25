St. Johann führt Freizeitticket für Jugendliche ein

Ab Mai 2026 erweitert die Marktgemeinde St. Johann ihr Angebot für junge Einheimische um eine besondere Leistung. Das neue St. Johanner Freizeitticket für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17,9 Jahren kommt auf den Markt. Damit werden die Angebote der St. Johann Card um ein weiteres Jugend-Ticket ergänzt. Ein leistbares Jahresticket für die wichtigsten Freizeiteinrichtungen direkt vor Ort entspricht seit Jahren dem Wunsch vieler Eltern.



