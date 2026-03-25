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  3. St. Johann führt Freizeitticket für Jugendliche ein
Kitzbüheler Anzeiger
Freizeitticket St. Johann
Mit dem neuen Freizeitticket können St. Johanner Kinder und Jugendliche das die Bergbahnen St. Johann und Pillersee sowie die Panorama Badewelt samt Eislaufplatz nützen.
Foto: Mirja Geh
ABO PUR

St. Johann

von Kitzbüheler Anzeiger
25. März 2026

St. Johann führt Freizeitticket für Jugendliche ein

Ab Mai 2026 erweitert die Marktgemeinde St. Johann ihr Angebot für junge Einheimische um eine besondere Leistung. Das neue St. Johanner Freizeitticket für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17,9 Jahren kommt auf den Markt. Damit werden die Angebote der St. Johann Card um ein weiteres Jugend-Ticket ergänzt. Ein leistbares Jahresticket für die wichtigsten Freizeiteinrichtungen direkt vor Ort entspricht seit Jahren dem Wunsch vieler Eltern.

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