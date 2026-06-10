Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Sportlerehrung in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Sportlehrerehrung Kitzbühel 2025

Gruppenfoto mit Spielern der Adler Kitzbühel und den beiden Sportlern des Jahres Yannik Penkner (3.v.r.) und Lara Wagner (2.v.r.).

Foto: Felix Obermoser
ABO PUR

Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
10. Juni 2026

Sportlerehrung in Kitzbühel

Kitzbühel ist nach wie vor Heimat einer großen Anzahl an erfolgreichen Sportlern. Dies zeigte sich kürzlich wieder bei der Sportlerehrung für das Jahr 2025.

Rund 120 Athleten, entweder Einzelsportler oder Mitglied einer Mannschaft, wurden von Bürgermeister Klaus Winkler und Sportreferent Siegi Luxner ausgezeichnet. Eine beachtliche Zahl, bedenkt man die doch relativ hoch angesetzten Kriterien (mindestens Tiroler Meister). Der abschließende Höhe ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles