Sportlerehrung in Kitzbühel

Kitzbühel ist nach wie vor Heimat einer großen Anzahl an erfolgreichen Sportlern. Dies zeigte sich kürzlich wieder bei der Sportlerehrung für das Jahr 2025.



Rund 120 Athleten, entweder Einzelsportler oder Mitglied einer Mannschaft, wurden von Bürgermeister Klaus Winkler und Sportreferent Siegi Luxner ausgezeichnet. Eine beachtliche Zahl, bedenkt man die doch relativ hoch angesetzten Kriterien (mindestens Tiroler Meister). Der abschließende Höhe ...