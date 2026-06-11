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Kitzbüheler Anzeiger
Sportlehrehrung Fieberbrunn 2026

Die Mitglieder des Teakwondo Verein sorgen seit vielen Jahren für Erfolgsmeldungen.

Foto: Roswitha Wörgötter
ABO PUR

Fieberbrunn

von Roswitha Wörgötter
11. Juni 2026

Sportlerehrung in Fieberbrunn

Insgesamt 58 Sportler in 14 Sportarten erfüllten in den Jahren 2023 bis 2025 die strengen Ehrungskriterien der Markt-
gemeinde.

Als Ehrengast konnte Bürgermeister Walter Astner einen der erfolgreichsten Fieberbrunner Athleten begrüßen. „Manuel Feller, deine Anwesenheit macht den Abend sehr speziell. Auf die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit unserer Vereine sind wir sehr stolz, ebenso auf die positiven Erfolgsmeldungen. Großer Dank gilt besond ...

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