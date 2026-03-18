Sportförderung mit Mehrwert für den Sport und die Region

In den vergangenen Wochen sorgte die Sportförderung für zwei große Veranstaltungen in Kitzbühel – das Generali Open sowie das Austrian Alpine Open Golfturnier – für Diskussionen. Beide Events erhalten jeweils rund 50.000 Euro aus der Sportförderung des Landes Tirol. Kritiker bemängelten, dass Veranstaltungen mit millionenschweren Budgets zusätzliche öffentliche Unterstützung erhalten. Die Veranstalter sowie das Land Tirol weisen diese Vorwürfe jedoch zu ...