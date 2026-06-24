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Kitzbüheler Anzeiger
Sparkasse Business Frühstück

Luden zum Business-Frühstück: Thomas Hechenberger (Sparkasse, 2.v.r.), Gregor Gebhardt (Start.N, 2.v.l.) und Signe Reisch (Rasmushof) mit dem Referenten Florian Wolf (CEO von yP™ und Balanced You™ ).

Foto: Elisabeth Galehr
ABO PUR

Kitzbühel

von Elisabeth Galehr
24. Juni 2026

Sparkasse Business-Frühstück im Zeichen der Longevity

Die Kulisse passte schon mal perfekt zum Thema: Bei traumhaften Wetter am Fuße des Hahnenkamms lud die Sparkasse Kitzbühel in den Garten des Rasmushofs zur 20. Auflage ihres Business-Frühstücks.

Florian Wolf, einer der führenden Experten für Leistungsfähigkeit und nachhaltige Veränderung, führte das zahlreiche Publikum auf den Pfad der Longevity. Das bedeutet, in Gesundheit lange zu leben. Einen der Hauptfaktoren, der dabei im Wege steht, kennen sehr ...

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