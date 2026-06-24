Sparkasse Business-Frühstück im Zeichen der Longevity

Die Kulisse passte schon mal perfekt zum Thema: Bei traumhaften Wetter am Fuße des Hahnenkamms lud die Sparkasse Kitzbühel in den Garten des Rasmushofs zur 20. Auflage ihres Business-Frühstücks.



Florian Wolf, einer der führenden Experten für Leistungsfähigkeit und nachhaltige Veränderung, führte das zahlreiche Publikum auf den Pfad der Longevity. Das bedeutet, in Gesundheit lange zu leben. Einen der Hauptfaktoren, der dabei im Wege steht, kennen sehr ...