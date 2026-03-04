Sonnengenießer und Frühlingswedler

Kultig waren am St. Johanner Retro-Skitag nicht nur Ausrüstung und Outfits, sondern auch die Einkehrschwünge. Der Stopp in der Harschbichlhütte von "Retro-Wirt " Hans Berger war nahzu ein Pflichttermin für die begeisterten Wedler. Ein Schnapserl in Ehren konnten auch die Retro-Skifahrer nicht verwehren.