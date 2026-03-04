Zum Inhalt springen
Kitzbüheler Anzeiger

Exklusiv

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
04. März 2026

Sonnengenießer und Frühlingswedler

Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.

a_Marc_Pircher_10_2026_fusser
Britta Siegfried, Lilli Zuschmann, Geri Meikl, Marc Pircher, Simone Meikl, Ricarda Trupp, Geli Sommerer, Nadja Fercher und Petra Egger (von links) genossen bei Traumwetter die Apres-Ski-Party.

Marc Picher riss alle mit

Da steppte der Bär an der St. Johanner Skibar "Webern", als Marc Pircher seine Super-Hits direkt neben der Piste zum Besten gab. 400 Gästen zeugen von bester Partystimmung. Es durfte geschunkelt werden!

a_Kitzhof_Hilton-Direktoren_10_2026_Kitzhof
Kitzhof-Direktor Hannes Mitterer (1. Reihe links) ist stets um das Wohl seiner bemüht. Im Bild mit "Kollegen" der weltberühmten Hotelkette Hilton.

Hilton-Chefs in der Gamsstadt

Ein gemeinsames Date haben alle Jahre die Direktoren von Hilton-Hotels aus aller Welt. Sie treffen sich seit mehr als 20 Jahren in Kitzbühel und logieren dabei stets im Hotel Kitzhof, bestens betreut von Direktor Hannes Mitterer.

a_Retro11
Nik Niederacher, Hans berger und Bettina Niederacher am "Harschbichi".
Foto: Alexandra Fusser

Einkehrschwung beim Retro-Wirt

Kultig waren am St. Johanner Retro-Skitag nicht nur Ausrüstung und Outfits, sondern auch die Einkehrschwünge. Der Stopp in der Harschbichlhütte von "Retro-Wirt " Hans Berger war nahzu ein Pflichttermin für die begeisterten Wedler. Ein Schnapserl in Ehren konnten auch die Retro-Skifahrer nicht verwehren.

