Sonnengenießer und Frühlingswedler
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Marc Picher riss alle mit
Da steppte der Bär an der St. Johanner Skibar "Webern", als Marc Pircher seine Super-Hits direkt neben der Piste zum Besten gab. 400 Gästen zeugen von bester Partystimmung. Es durfte geschunkelt werden!
Hilton-Chefs in der Gamsstadt
Ein gemeinsames Date haben alle Jahre die Direktoren von Hilton-Hotels aus aller Welt. Sie treffen sich seit mehr als 20 Jahren in Kitzbühel und logieren dabei stets im Hotel Kitzhof, bestens betreut von Direktor Hannes Mitterer.
Einkehrschwung beim Retro-Wirt
Kultig waren am St. Johanner Retro-Skitag nicht nur Ausrüstung und Outfits, sondern auch die Einkehrschwünge. Der Stopp in der Harschbichlhütte von "Retro-Wirt " Hans Berger war nahzu ein Pflichttermin für die begeisterten Wedler. Ein Schnapserl in Ehren konnten auch die Retro-Skifahrer nicht verwehren.