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Kitzbüheler Anzeiger
Gaisberglift Sommer

Der Gaisberglift in Kirchberg ist eine beliebte Aufstiegshilfe und Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen.

Foto: Tirol Werbung/Werlberger
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Brixen

von Alexandra Fusser
16. April 2026

Sommer-Gästekarte für gesamtes Brixental erwünscht

Mit „Fleckalm“ und „Gaisberg“ nimmt die Bergbahn AG Kitzbühel jeden Sommer zwei ihrer Anlagen auf dem Kirchberger Teil ihres Gebiets in Betrieb.

Über die kostenlose Benützung der beiden Kirchberger Bahnen können sich heuer allerdings nur jene Gäste freuen, die im Verbandsgebiet von Kitzbühel Tourismus (Kitzbühel, Reith,Aurach und Jochberg) urlauben. Sie sind im Besitz der knallroten KitzCard, einer brandneuen von Kitzbühel Tourismus ins Leben geruf ...

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