Sommer-Gästekarte für gesamtes Brixental erwünscht

Mit „Fleckalm“ und „Gaisberg“ nimmt die Bergbahn AG Kitzbühel jeden Sommer zwei ihrer Anlagen auf dem Kirchberger Teil ihres Gebiets in Betrieb.



Über die kostenlose Benützung der beiden Kirchberger Bahnen können sich heuer allerdings nur jene Gäste freuen, die im Verbandsgebiet von Kitzbühel Tourismus (Kitzbühel, Reith,Aurach und Jochberg) urlauben. Sie sind im Besitz der knallroten KitzCard, einer brandneuen von Kitzbühel Tourismus ins Leben geruf ...