Ski Austria Sommerfest begeistert in Kitzbühel

Noch wenige Stunden vor Beginn war ein Hauch von Skepsis spürbar. Denn bei Temperaturen von rund 35 Grad gibt es angenehmere Bedingungen für sportliche Mitmachstationen, Autogrammjäger und Selfies. Doch auf die Begeisterung der Wintersportfans konnten sich Ski Austria und der Kitzbüheler Ski Club verlassen. Schon um 14 Uhr trafen die ersten Besucherinnen und Besucher im Pfarrau Park ein.



Wer nicht allzu sehr ins Schwitzen kommen wollte, suchte sich ein s ...