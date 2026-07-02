Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Sport
  3. Ski Austria Sommerfest begeistert in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Sommerfest Schneesport

Beim großen Fest des Schneesports verwandelte sich der Pfarraupark in eine Erlebnis- welt. Mittendrin Skispringer Stefan Kraft, der mit Kameraden für ein Selfie posierte.

Foto: Stefan Pletzer
ABO PUR

Kitzbühel

02. Juli 2026

Ski Austria Sommerfest begeistert in Kitzbühel

Noch wenige Stunden vor Beginn war ein Hauch von Skepsis spürbar. Denn bei Temperaturen von rund 35 Grad gibt es angenehmere Bedingungen für sportliche Mitmachstationen, Autogrammjäger und Selfies. Doch auf die Begeisterung der Wintersportfans konnten sich Ski Austria und der Kitzbüheler Ski Club verlassen. Schon um 14 Uhr trafen die ersten Besucherinnen und Besucher im Pfarrau Park ein.

Wer nicht allzu sehr ins Schwitzen kommen wollte, suchte sich ein s ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles