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Kitzbüheler Anzeiger
Six Senses Pass Thurn Greenpeace Neun Betonschätze Salzburg
Greenpeace verlieh dem Bauvorhaben 2024 den Schmähpreis als Salzburgs "Betonschatz"
Foto: Greenpeace/Mitja Kobal
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Bezirk

von Elisabeth Galehr
25. März 2026

"Sehe kein Szenario, wo das nicht fertiggestellt wird"

Seit im Jahr 2019 der Spatenstich für das Luxusprojekt „Six Senses Residences Kitzbühel Alps“ mit geplantem 88-Zimmer-Hotel, 30 Appartements und zehn Villen erfolgte, sorgt das Vorhaben beim Wasenmoos am Pass Thurn für Schlagzeilen: So kam es z.B. gleich zu Beginn wie berichtet zu einer Mahnwache von Naturschutzbund Salzburg, Anrainern und Aktivisten. Auch der weitere Verlauf des Projekts ist von Verzögerungen und Finanzierungsproblemen geprägt. Derzeit her ...

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