Anfang Juni war es so weit: Der Bäderbeirat gab grünes Licht für die Sanierung des Aubades in Fieberbrunn. Das Aubad, das vor wenigen Jahren noch – wie mehrfach berichtet – vor dem Aus stand, konnte dank verschiedener Initiativen erhalten werden. Eine umfassende Sanierung ist jedoch unumgänglich. Der Bädertopf des Landes kam für die Pillerseetaler daher gerade recht. Bei Sanierungsprojekten können grundsätzlich bis zu 40 Prozent der förderbaren Gesamtkosten übe ...