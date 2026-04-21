Schwerter, Sagen und eine „Musiklegende“

Die Bundesmusikkapelle Kirchdorf sorgte bei ihren zwei ausverkauften Frühjahrskonzerten unter dem Motto „Schwerter, Sagen und Legenden“ für zahlreiche Glanzlichter. Musikalisch bot das von Kapellmeister Roman Salvenmoser erstellte Programm mit traditionellen Werken, rhythmischen Melodien und moderner Blasmusik eine klangvolle Reise durch vergangene Zeiten.



Gerhard Dörflinger brillierte auf der Tuba

Bei einigen Werk ...