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Kitzbüheler Anzeiger
Fruehjahrskonzert der BMK Kirchdorf

Die „Regenten“ und Debütanten beim Frühjahrskonzert der Bundesmusikkapelle Kirchdorf mit Obmann Gerhard Dörflinger und Kapellmeister Roman Salvenmoser (rechts).

Foto: Gernot Schwaiger
ABO PUR

Kirchdorf

von Gernot Schwaiger
21. April 2026

Schwerter, Sagen und eine „Musiklegende“

Die Bundesmusikkapelle Kirchdorf sorgte bei ihren zwei ausverkauften Frühjahrskonzerten unter dem Motto „Schwerter, Sagen und Legenden“ für zahlreiche Glanzlichter. Musikalisch bot das von Kapellmeister Roman Salvenmoser erstellte Programm mit traditionellen Werken, rhythmischen Melodien und moderner Blasmusik eine klangvolle Reise durch vergangene Zeiten.

Gerhard Dörflinger brillierte auf der Tuba
Bei einigen Werk ...

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