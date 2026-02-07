Zum Inhalt springen
badgebadge
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
Orte
Suche
  1. Home
  2. Meldungen
  3. Schwerer Betrug durch Polizeitrick in Kitzbühel
Kitzbüheler Anzeiger
Geld
Eine 86-jährige Frau wurde in Kitzbühel Opfer eines schweren Telefonbetrugs.
Foto: Pixabay

Bezirk

von Kitzbüheler Anzeiger
07. Februar 2026

Schwerer Betrug durch Polizeitrick in Kitzbühel

Am 06.02.2026 gegen 11:00 Uhr wurde eine 86-jährige Frau in Kitzbühel Opfer eines schweren Betrugs durch einen sogenannten Polizeitrick.

Eine bislang unbekannte Täterschaft kontaktierte die Frau telefonisch und täuschte vor, dass ihre Tochter einen Fahrradunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau verletzt worden sei und ihr ungeborenes Kind verloren habe. Die angebliche Tochter befinde sich deshalb in gerichtlichem Gewahrsam.

Um eine Freilassung zu erwirken, wurde das Opfer zur Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrages aufgefordert. Der Betrag werde – so der Täter – nach Abschluss der Ermittlungen wieder zurückerstattet.

Die Frau hob daraufhin das Bargeld bei einer Bank ab und übergab es wenig später an einen männlichen Abholer. Dieser entfernte sich anschließend mit dem Geld vom Tatort. Der Betrug wurde erst danach erkannt.

Täterbeschreibung (Abholer)
ca. 40 Jahre alt
ca. 165–170 cm groß
mittelblonde, kurze Haare
optisch aus dem deutschsprachigen Raum
grauer, dünner Parka
keine Brille, kein Bart

Ermittlungen
Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Kitzbühel geführt.
Hinweise erbeten unter: Tel.: 059133 / 7200

E-Paper
Aktuelles
Suche