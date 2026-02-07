Schwerer Betrug durch Polizeitrick in Kitzbühel

Am 06.02.2026 gegen 11:00 Uhr wurde eine 86-jährige Frau in Kitzbühel Opfer eines schweren Betrugs durch einen sogenannten Polizeitrick.



Eine bislang unbekannte Täterschaft kontaktierte die Frau telefonisch und täuschte vor, dass ihre Tochter einen Fahrradunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau verletzt worden sei und ihr ungeborenes Kind verloren habe. Die angebliche Tochter befinde sich deshalb in gerichtlichem Gewahrsam.



Um eine Freilassung zu erwirken, wurde das Opfer zur Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrages aufgefordert. Der Betrag werde – so der Täter – nach Abschluss der Ermittlungen wieder zurückerstattet.



Die Frau hob daraufhin das Bargeld bei einer Bank ab und übergab es wenig später an einen männlichen Abholer. Dieser entfernte sich anschließend mit dem Geld vom Tatort. Der Betrug wurde erst danach erkannt.



Täterbeschreibung (Abholer)

ca. 40 Jahre alt

ca. 165–170 cm groß

mittelblonde, kurze Haare

optisch aus dem deutschsprachigen Raum

grauer, dünner Parka

keine Brille, kein Bart



Ermittlungen

Die Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Kitzbühel geführt.

Hinweise erbeten unter: Tel.: 059133 / 7200