Cobra-Einsatz endete mit Festnahme

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Montagmorgen im Bezirkskrankenhaus St. Johann gekommen. Gegen neun Uhr wurde die Polizei über eine bewaffnete männliche Person im Bereich der Klinischen Psychologie informiert. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte der Mann zwei Mitarbeiterinnen in einem Raum mit einer Pistole. Den beiden Angestellten gelang es laut Polizei, mit dem Mann zu sprechen und die Räumlichkeiten anschließend unverletzt zu verlassen.



Als die inzwischen eingetroffenen Polizeistreifen Kontakt mit dem Mann aufnahmen, befand sich dieser alleine im Raum. In dieser Situation gab der Beschuldigte einen Schuss ab. Unmittelbar danach konnte er von den Beamten festgenommen werden. Auch das Sondereinsatzkommando Cobra stand im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.



Ermittlungen zu Motiv laufen

Insgesamt 20 Personen mussten im Anschluss vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes psychologisch betreut werden. Der Krankenhausbetrieb konnte nach kurzer Zeit wieder normal fortgesetzt werden.



Die genauen Umstände des Vorfalls und das Motiv des Mannes sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Akt wurde vom Landeskriminalamt Tirol übernommen.



Im Krankenhaus zeigte man sich erleichtert über den Ausgang der Situation. Pflegedirektor Harald Sinnhuber betonte: „Herzlichen Dank an unsere Katastrophenschutzgruppe, insbesondere deren Leiterin Bettina Mettler, die kürzlich alle Katastrophenpläne überarbeitet hat. Genau so ein Szenario wurde zufällig vor drei Monaten geübt und das hat sich heute bezahlt gemacht.“



Auch Krankenhausverbandsobmann Paul Sieberer zeigte sich erleichtert: „Gott sei Dank ist alles gut ausgegangen.“

