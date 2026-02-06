Schützen starten ins Jubiläum

Die Schützen des Viertels Unterland, dem die Bezirke Kitzbühel, Kufstein und Schwaz angehören, starteten mit ihrer Jahreshauptversammlung samt Neuwahlen in das 60. Jahr ihres Bestehens. Nahezu alle Kompanien waren vertreten und setzten damit ein klares Zeichen für Geschlossenheit und Kameradschaft.



Viertelkommandant Major Manfred Schachner begrüßte zahlreiche Abordnungen sowie Ehrengäste, darunter die Schwazer Bürgermeisterin Victoria Weber, Bezirkshauptmann Michael Brandl sowie Landeskommandant Major Thomas Saurer mit seinem Stellvertreter Major Gerhard Biller.



Mehr Frauen in den Ausschuss gewählt

Im Rahmen der Versammlung wurde der Viertelausschuss neu gewählt. Viertelkommandant Major Manfred Schachner sowie alle zur Wiederwahl angetretenen Ausschussmitglieder erhielten mit einer deutlichen Mehrheit erneut das Vertrauen der Kompanien. Zum neuen Viertelkommandant-Stellvertreter wurde Oberleutnant Fabian Woloschyn aus dem Bataillon Schwaz gewählt. Als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Marketenderinnen wurde zudem die Anzahl der weiblichen Mitglieder im Ausschuss erhöht.



Jubiläumsfest Ende Juni in Schwaz

Nach einem umfassenden Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem das Viertel Unterland mehr als 100 Ausrückungen bei kirchlichen und weltlichen Anlässen absolvierte, folgte ein positiver Kassenbericht, der die solide und verantwortungsvolle Arbeit des Ausschusses bestätigte.



Ein besonderer Programmpunkt war die Vorstellung der neuen Viertelfahne, die beim 60-Jahr-Jubiläumsfest des Viertels Unterland am 27. Juni in Schwaz feierlich geweiht wird.



Viertelkurat Pfarrer Martin Schmid betonte dabei die Bedeutung von Respekt, Zusammenhalt und Gemeinschaft als zentrale Werte der Schützen.



Landeskommandant Major Thomas Saurer informierte über das Programm des diesjährigen Alpenregionstreffens der Schützen und hob insbesondere die wichtige Rolle der Frauen in den Kompanien hervor. Erfreulich wurde zudem berichtet, dass sowohl die Zahl der Marketenderinnen als auch die Jugendzahlen in allen Bataillonen weiter steigen.



Ein besonderer Dank galt allen, die sich engagiert in der Jugendarbeit einsetzen, ebenso wie den ausgeschiedenen Ausschussmitgliedern und allen Unterstützern im Hintergrund.



Der abschließende Appell brachte den Geist der Versammlung auf den Punkt: Zusammenhalt zeigen, Verantwortung übernehmen und die Gemeinschaft aktiv gestalten.