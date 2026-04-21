Schüler erarbeiten Konzert mit Band

Ein besonderes musikalisches Projekt wurde kürzlich an der Mittelschule Kitzbühel realisiert: Die 1b-Musikklasse arbeitete über mehrere Wochen intensiv auf ein gemeinsames Konzert hin. Zahlreiche Details wurden geplant und vorbereitet, bevor es zu zwei gemeinsamen Vormittagen mit der Tiroler Band „Tschentig“ kam.



In diesen Proben studierten die Schüler gemeinsam mit den Profimusikern verschiedene Lieder ein. Neben Singen und Tanzen standen auch ...