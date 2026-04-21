Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Kultur
  3. Schüler erarbeiten Konzert mit Band
Kitzbüheler Anzeiger
Tschentig Konzert 1b-Klasse Mittelschule Kitzbühel

Tschentig Konzert 1b-Klasse Mittelschule Kitzbühel

Foto: MS Kitzbühel
ABO PUR

Kitzbühel

21. April 2026

Schüler erarbeiten Konzert mit Band

Ein besonderes musikalisches Projekt wurde kürzlich an der Mittelschule Kitzbühel realisiert: Die 1b-Musikklasse arbeitete über mehrere Wochen intensiv auf ein gemeinsames Konzert hin. Zahlreiche Details wurden geplant und vorbereitet, bevor es zu zwei gemeinsamen Vormittagen mit der Tiroler Band „Tschentig“ kam.

In diesen Proben studierten die Schüler gemeinsam mit den Profimusikern verschiedene Lieder ein. Neben Singen und Tanzen standen auch ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles