Schlagerbooom aus Kitzbühel im Fernsehen

Es war das sechste Mal, dass Showmaster Florian Silbereisen mit dem Schlagerbooom Open Air Anfang Juni in der Gamsstadt gastierte. Heuer waren beide Musikshows, sowohl die Generalprobe am Freitag, als auch der Hauptact am Samstag, binnen 15 Minuten ausverkauft.



Fußball verdrängte Schlager

Die Stars und Sternchen des deutschsprachigen Schlagers waren wie alle Jahre auf der Kitzbüheler Freiluft-Bühne im Tennisstadion vereint. ...