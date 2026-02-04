Saure Zipfel, Auszeichnungen und ein Empfang im Rathaus
Menschen und Momente – unter diesem Motto präsentiert „Anzeiger Exklusiv“ jede Woche besondere Augenblicke aus Kitzbühel und der Region. Herausragende Leistungen, charismatische Persönlichkeiten, prominente Gäste und charmante Schnappschüsse: Diese Bilder erzählen die Geschichten, die unsere Woche geprägt haben.
Saure Zipfl für den guten Zweck
Blitzen für den guten Zweck“, lautet das alljährliche Motto im Café Hochland in Aschau. Dort laden die Wirtsleute Sabine und Georg Gutensohn nämlich alle Jahre am Hahnenkamm-Freitag zur Sauren-Zipfl-Party. Die Veranstaltung gilt als Aschauer Pendant zur berühmten Weißwurstparty in Going und ist seit mittlerweile 18 Jahren der Geheimtipp schlechthin für die Einheimischen.
Dabei nicht fehlen dürfen „De 3“, bestehend aus Tom Gredler, Helmuth Obermoser und Helmut Gantschnigg, die schon nachmittags zünftig aufspielten und dabei spontan von Musikanten-Kameraden unterstützt wurden. Heuer wieder einmal vom Gitarristen Walter Gründauer und neuerdings auch von einem Gast aus dem Hochtal: Hans Gruber aus der Wildschönau holte kurzerhand seine Tuba aus dem Auto und war fortan mit von der Partie - bis abends die Alpenlauser ihre Instrumente zückten.
Insgesamt war die Würstlparty wieder sehr erfolgreich: Es wurde die Spendensumme von 9.600 Euro erzielt, die dem Sozialsprengel Kirchberg zugute kommen wird.
Hohe Auszeichnung für Burghard Hummel
Mit der Goldenen Ehrennadel zeichnete Kitzbühel Tourismus Burghard Hummel für seine außerordentlichen und langjährigen Verdienste um den Kitzbüheler Tourismus aus. Gemeinsam mit Hanni Wenzel, Harti Weirather sowie Andreas Wenzel hatte Hummel 1978 die Sportmarketingagentur WWP - Weirather, Wenzel & Partner gegründet. Im Bild: Fabiana Flosi, Hanni Wenzel, Burghard Hummel, Bernie Ecclestone,Christian Harisch, Viktoria Veider-Walser, Mirjam Hummel-Ortner und Harti Weirather.
Frankreich-Empfang im Rathaus
Ski- und Bike-narrisch – dafür ist die Gamsstadt bekannt. Deshalb konnten Bürgermeister Klaus Winkler und TVB-Chefin Viktoria Veider-Walser freudig eine hochkarätige Delegation aus Frankreich im Rahmen der Hahnenkamm-Rennen empfangen. Gemeinsam mit den Vertretern des französischen Skiverbandes, u. a. der technische Direktor Fabien Saguez und die beiden Skiathleten Cyprien Sarrazin und Julien Lizeroux, wurden auch der Direktor der Tour de France, Christian Prudhomme (Bild 3) sowie Fabrice Pannekoucke (Präsident der Auvergne-Rhone-Alpes Region) und Francois Excoffier (Abgeordneter des Departements Annecy-3 und Partner des Französischen Skiteams) im Kitzbüheler Rathaus begrüßt.
Neue Mitglieder für Stammgästeclub
Tim, Sarah, James, John und Steve sind begeisterte Skisportfans. Seit mehr als zehn Jahren reisen sje jedes Jahr aus den USA zum Hahnenkamm-Rennen in die Gamsstadt. Für ihre Treue wurden sie in den Stammgästeclub aufgenommen,freut Nicoletta Plumm von Kitzbühel Tourismus über die neuen Mitglieder.