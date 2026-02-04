Saure Zipfel, Auszeichnungen und ein Empfang im Rathaus

Blitzen für den guten Zweck“, lautet das alljährliche Motto im Café Hochland in Aschau. Dort laden die Wirtsleute Sabine und Georg Gutensohn nämlich alle Jahre am Hahnenkamm-Freitag zur Sauren-Zipfl-Party. Die Veranstaltung gilt als Aschauer Pendant zur berühmten Weißwurstparty in Going und ist seit mittlerweile 18 Jahren der Geheimtipp schlechthin für die Einheimischen.



Dabei nicht fehlen dürfen „De 3“, bestehend aus Tom Gredler, Helmuth Obermoser und Helmut Gantschnigg, die schon nachmittags zünftig aufspielten und dabei spontan von Musikanten-Kameraden unterstützt wurden. Heuer wieder einmal vom Gitarristen Walter Gründauer und neuerdings auch von einem Gast aus dem Hochtal: Hans Gruber aus der Wildschönau holte kurzerhand seine Tuba aus dem Auto und war fortan mit von der Partie - bis abends die Alpenlauser ihre Instrumente zückten.



Insgesamt war die Würstlparty wieder sehr erfolgreich: Es wurde die Spendensumme von 9.600 Euro erzielt, die dem Sozialsprengel Kirchberg zugute kommen wird.