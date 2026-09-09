Regierung beschließt neue Baulandsteuer

Lange Diskussionen gingen diesem Gesetzesentwurf voraus – vorige Woche beschloss die Landesregierung nun schließlich eine Gesetzesvorlage zur Einführung einer sogenannten „Baulandmobilisierungsabgabe“. Die Abgabe soll Gemeinden ein zusätzliches Instrument geben, um gewidmetes, aber über Jahre unbebautes Bauland zu mobilisieren. Konkret geht es um Grundstücke in Wohn- und Mischgebieten, die zehn Jahre nach Inkrafttreten der Widmung noch nicht bebaut sind ...