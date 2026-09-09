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Kitzbüheler Anzeiger
Einfamilienhaus in schöner Landschaft_366202839_Von HNFOTO

Gewidmetes Bauland ist für viele Tiroler ihr wichtigstes Kapital.

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Bezirk

von Margret Klausner
09. September 2026

Regierung beschließt neue Baulandsteuer

Lange Diskussionen gingen diesem Gesetzesentwurf voraus – vorige Woche beschloss die Landesregierung nun schließlich eine Gesetzesvorlage zur Einführung einer sogenannten „Baulandmobilisierungsabgabe“. Die Abgabe soll Gemeinden ein zusätzliches Instrument geben, um gewidmetes, aber über Jahre unbebautes Bauland zu mobilisieren. Konkret geht es um Grundstücke in Wohn- und Mischgebieten, die zehn Jahre nach Inkrafttreten der Widmung noch nicht bebaut sind ...
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