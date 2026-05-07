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Kitzbüheler Anzeiger
KTC Tennisfest

Spitzensport, Entertainment und soziales Engagement wurde in Kitzbühel bei der Premiere von "Rally the Valley" geboten.

Foto: Michael Egger
ABO PUR

Kitzbühel

07. Mai 2026

"Rally in the Valley" begeisterte

Ein sportliches Highlight mit Herz feierte am Samstag, 2. Mai, auf der Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs seine gelungene Premiere: Das erstmals ausgetragene Tennisturnier „Rally in the Valley“ verband auf eindrucksvolle Weise Spitzensport, Entertainment und soziales Engagement.

Spektakuläre Ballwechsel und unterhaltsame Showeinlagen
Rund 200 Zuschauer erlebten zwei hochspannende Einzel-Matches sowie ein hochklass ...

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