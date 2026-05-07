"Rally in the Valley" begeisterte

Ein sportliches Highlight mit Herz feierte am Samstag, 2. Mai, auf der Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs seine gelungene Premiere: Das erstmals ausgetragene Tennisturnier „Rally in the Valley“ verband auf eindrucksvolle Weise Spitzensport, Entertainment und soziales Engagement.



Spektakuläre Ballwechsel und unterhaltsame Showeinlagen

Rund 200 Zuschauer erlebten zwei hochspannende Einzel-Matches sowie ein hochklass ...