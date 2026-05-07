Spitzensport, Entertainment und soziales Engagement wurde in Kitzbühel bei der Premiere von "Rally the Valley" geboten.
"Rally in the Valley" begeisterte
Ein sportliches Highlight mit Herz feierte am Samstag, 2. Mai, auf der Anlage des Kitzbüheler Tennis Clubs seine gelungene Premiere: Das erstmals ausgetragene Tennisturnier „Rally in the Valley“ verband auf eindrucksvolle Weise Spitzensport, Entertainment und soziales Engagement.
Spektakuläre Ballwechsel und unterhaltsame Showeinlagen
Rund 200 Zuschauer erlebten zwei hochspannende Einzel-Matches sowie ein hochklass ...