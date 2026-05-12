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Kitzbüheler Anzeiger
See-Buffet geschlossen

Am Schwarzsee beginnt eine neue Ära – die Langzeit-Pächterin sperrte am 30. April zu. Das See-Buffet wird derzeit neu ausgeschrieben.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
12. Mai 2026

Rätselraten um Buffet-Schließung

Kaum ein Thema, das Kitzbühels Öffentlichkeit in letzter Zeit derart bewegte, wie die überraschende Schließung des See-Buffets im Stadtbad Schwarzsee. Selbst im Gemeinderat wurde darüber diskutiert.

Bürgermeister war überrascht
Wie der Kitzbüheler Anzeiger bereits exklusiv berichtet hatte, wurde der bestehende Pachtvertrag zwischen der Langzeit-Pächterin und der Stadtgemeinde am 30. April überraschend aufgelöst, obwo ...

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