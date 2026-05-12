Am Schwarzsee beginnt eine neue Ära – die Langzeit-Pächterin sperrte am 30. April zu. Das See-Buffet wird derzeit neu ausgeschrieben.
Rätselraten um Buffet-Schließung
Kaum ein Thema, das Kitzbühels Öffentlichkeit in letzter Zeit derart bewegte, wie die überraschende Schließung des See-Buffets im Stadtbad Schwarzsee. Selbst im Gemeinderat wurde darüber diskutiert.
Bürgermeister war überrascht
Wie der Kitzbüheler Anzeiger bereits exklusiv berichtet hatte, wurde der bestehende Pachtvertrag zwischen der Langzeit-Pächterin und der Stadtgemeinde am 30. April überraschend aufgelöst, obwo ...