Radio-Charivari-Après-Ski-Party mit über 1.500 Gästen

Veranstaltet von Radio Charivari Regensburg ging am Samstag am Fleckalmparkplatz in Kirchberg die „Radio Charivari Après-Ski-Party“ über die Bühne. Ab 16 Uhr verwandelte sich das Areal direkt bei der Talstation der Fleckalmbahn in eine stimmungsvolle Open-Air-Location und bot den passenden Rahmen für einen geselligen Ausklang des Skitages.



Mehr als 1.500 Gäste folgten der Einladung und nutzten das Angebot gleichermaßen: Wintersportler, die direkt von der Piste kamen, ebenso wie zahlreiche Einheimische. Bei ausgelassener Stimmung entwickelte sich rasch eine gut besuchte Après-Ski-Atmosphäre.



Für den musikalischen Part zeichnete DJ Tom Larusso verantwortlich. Mit einer abwechslungsreichen Mischung aus aktuellen Chart-Hits, bekannten Partyklassikern und bewährten Après-Ski-Sounds sorgte er über mehrere Stunden hinweg für gute Stimmung und eine volle Tanzfläche.



Auch kulinarisch zeigte sich die Veranstaltung bestens organisiert. Kirchberger Gastronomiebetriebe übernahmen die Bewirtung vor Ort und trugen mit Speisen und Getränken wesentlich zum positiven Gesamteindruck bei. Seitens des Tourismusverbandes Brixental wird die Veranstaltung als voller Erfolg gewertet. In einer Aussendung heißt es, dass mit der gelungenen Organisation und der starken Besucherresonanz ein weiterer Akzent im regionalen Eventkalender gesetzt werden konnte.

