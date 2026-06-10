Prominenz, Golf und Charity

Sport, Genuss und soziales Engagement: drei Schlagworte, die den EAGLEs Charity Cup, eine der bekanntesten Benefiz-Aktionen im deutschsprachigen Raum, nicht treffender beschreiben könnten. Dank des „Ober-Adlers“ und Investment-Experten Ralf Berweiler konnten mit Eagles-Mitgliedern und finanzstarken Unternehmern 630.000 Euro gesammelt werden.



Diese Rekordsumme stockten Teilnehmer am Abschlussabend in den Sonnbergstuben auf unfassbare 660 ...