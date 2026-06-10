Hahn im Korb: Superstar Johnny Logan, flankiert von den SI-Clubschwestern Beate Aigner, Präsidentin Simone Kuhlkamp, Anna Maria Widmann und Cornelia Maurer-Embacher, die fleißig Lose verkauften.
Prominenz, Golf und Charity
Sport, Genuss und soziales Engagement: drei Schlagworte, die den EAGLEs Charity Cup, eine der bekanntesten Benefiz-Aktionen im deutschsprachigen Raum, nicht treffender beschreiben könnten. Dank des „Ober-Adlers“ und Investment-Experten Ralf Berweiler konnten mit Eagles-Mitgliedern und finanzstarken Unternehmern 630.000 Euro gesammelt werden.
Diese Rekordsumme stockten Teilnehmer am Abschlussabend in den Sonnbergstuben auf unfassbare 660 ...