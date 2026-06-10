Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Exklusiv
  3. Prominenz, Golf und Charity
Kitzbüheler Anzeiger
Eagles golf1

Hahn im Korb: Superstar Johnny Logan, flankiert von den SI-Clubschwestern Beate Aigner, Präsidentin Simone Kuhlkamp, Anna Maria Widmann und Cornelia Maurer-Embacher, die fleißig Lose verkauften.

Foto: SI Club
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
10. Juni 2026

Prominenz, Golf und Charity

Sport, Genuss und soziales Engagement: drei Schlagworte, die den EAGLEs Charity Cup, eine der bekanntesten Benefiz-Aktionen im deutschsprachigen Raum, nicht treffender beschreiben könnten. Dank des „Ober-Adlers“ und Investment-Experten Ralf Berweiler konnten mit Eagles-Mitgliedern und finanzstarken Unternehmern 630.000 Euro gesammelt werden.

Diese Rekordsumme stockten Teilnehmer am Abschlussabend in den Sonnbergstuben auf unfassbare 660 ...

Abo Pur

Mit Abo Pur gesamten Artikel lesen!

GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger 1 : 1 in digitaler Form. Wöchentlich aktuell für iPad, iPhone, Android und Desktop

€ 52,-

/ Jahr

ANZEIGER Klassik & GAMS Digital

Dein Kitzbüheler Anzeiger wöchentlich bequem per Post – die digitale Ausgabe Gams Digital kostenlos dazu!

€ 79,-

/ Jahr

Alle Abos vergleichen
Abo bestellen
E-Paper
Aktuelles