Primärversorgung der ÖGK entsteht in St. Johann

In Innsbruck, Fulpmes und Telfs haben bereits drei Primärversorgungseinheiten, kurz PVE genannt, in Tirol den Betrieb aufgenommen. Landesweit sollen sechs weitere Zentren der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) folgen. Eines davon ist im Bezirk Kitzbühel geplant, konkret in der Marktgemeinde St. Johann, das bestätigt die ÖGK auf Nachfrage des Kitzbüheler Anzeigers.



Die Primärversorgungseinheiten (PVE) sind als erste Anlaufstellen für Kass ...