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Kitzbüheler Anzeiger
Postamt Westendorf

Von der Existenz des Westendorfer Postamts zeugt aktuell nur noch ein Postkasten an der Wand. Die Räumlichkeiten im Dorfzentrum stehen seit Monaten leer.

Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Westendorf

von Alexandra Fusser
20. Mai 2026

Postamt-Schließung sorgt noch immer für herbe Kritik


Die Post bringt allen was“ – ein altbekannter Werbeslogan aus den 2000er-Jahren, der für die mehr als 3.700 Westendorfer ganz offensichtlich nicht mehr zutrifft. Vor zehn Monaten, konkret im Juli 2025, wurde das Postamt in der Brixentaler Tourismusgemeinde zugesperrt. Ein Postpartner fand sich aus verschiedenen Gründen nicht.

„Dieser Zustand ist nicht tragbar“
Seither sei die Situation für die Bevölkerung wenig bis gar nic ...

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