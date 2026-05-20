Postamt-Schließung sorgt noch immer für herbe Kritik



Die Post bringt allen was“ – ein altbekannter Werbeslogan aus den 2000er-Jahren, der für die mehr als 3.700 Westendorfer ganz offensichtlich nicht mehr zutrifft. Vor zehn Monaten, konkret im Juli 2025, wurde das Postamt in der Brixentaler Tourismusgemeinde zugesperrt. Ein Postpartner fand sich aus verschiedenen Gründen nicht.



„Dieser Zustand ist nicht tragbar“

Seither sei die Situation für die Bevölkerung wenig bis gar nic ...