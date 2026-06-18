"Politik soll das Leben der Menschen verbessern"

Claudia Hagsteiner will es ein drittes Mal wissen: Die Kirchbergerin sitzt bereits seit 2018 als Abgeordnete der SPÖ im Tiroler Landtag. Jetzt führt sie als Spitzenkandidatin neuerlich die Bezirksliste für die Landtagswahl an – mit beachtlicher, 100-prozentiger Zustimmung der Delegierten. Damit sind für die Kirchbergerin zumindest die ersten Weichen für den neuerlichen Einzug in den Landtag formal gestellt.



Für die Wahlen im Herbst 2027 darf sie sich z ...