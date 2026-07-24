Folge 06: Turnierdirektor Alex Antonitsch über Erfolg, Familie und die Zukunft von Kitzbühel

Er zählt zu den prägendsten Persönlichkeiten des österreichischen Tennissports – als ehemaliger Profi, Davis-Cup-Spieler und heute als Turnierdirektor der Generali Open Kitzbühel.



In dieser Folge von IMPULS – Große Themen. Ganz nah. spricht Alex Antonitsch über die Entwicklung des Tennissports, den besonderen Stellenwert des Turniers in Kitzbühel und die Herausforderungen hinter den Kulissen eines internationalen Sportevents. Er spricht offen über seine Sicht auf Politik, über Werte und Verantwortung – und gibt spannende Einblicke in die Zukunft des Tennisturniers in Kitzbühel.



Ein ehrliches, persönliches und überraschend vielseitiges Gespräch mit einem Mann, der weit mehr zu erzählen hat als nur Tennisgeschichten.