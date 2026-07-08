Pläne für Internationale Schule in Oberndorf

Eine neue Facette im Bildungsangebot des Bezirkes Kitzbühel soll auf Oberndorfer Boden entstehen: Wie berichtet wälzen heimische Investoren Pläne für eine Internationale Schule – darunter auch Oliver Voigt, Stefan Rutter, Christian Harisch und Herbert Günther.



Vor Kurzem fiel in der Oberndorfer Gemeinderatssitzung ein Grundsatzbeschluss dafür. Mit diesem grünen Licht im Hintergrund könne man die Pläne nun weiterverfolgen: „Wir freuen uns, dass de ...