Patrick Hagenaars gewinnt Race Across the Alps

Der Brixner Patrick Hagenaars gewann das härteste Eintagesrennen durch drei Alpenländer, das „Race Across the Alps“, nach knapp 21 Stunden Durchhalten im Sattel. Am Ende steht zwar Platz eins, aber vielmehr bleibt das Erlebnis aus Nacht, Hitze, Regen und Teamarbeit in seiner Erinnerung.



Das „Race Across the Alps”, kurz RATA, ist anerkannt das härteste Eintagesrennen der Welt. Die bereits 25. Ausgabe führte auf 540 km und 14.500 Höhenmetern durch Österrei ...