Patienten stürmten neue Zahnklinik der ÖGK

Gut Ding braucht Weile: Mehr als 100 Kassenpatienten haben am 6. Mai, dem allerersten Betriebstag, die neue Zahnambulanz der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Kitzbühel gestürmt. „Der Andrang war deutlich größer, als wir erwartet haben“, schildert Primar Dr. Robert Schuster, zahnärztlicher Leiter der ÖGK Tirol, sichtlich überrascht. „Wir haben die Patienten zahnmedizinisch versorgt und darüber hinaus jede Menge Behandlungstermine vereinbart.“ ...