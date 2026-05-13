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Kitzbüheler Anzeiger
Zahnabulatorium

Das Team des Zahngesundheitszentrums Kitzbühel (von links): Marina Ritzl (Regionsleitende Zahnärztliche Assistenz), Hannes Schager (Zahntechniker), Clara Schubert (Zahnärztin), Daniela Neumeyer (Zahnarztassistentin), Claudia Kühlechner (Zahnarztassistentin), Robert Schuster (Regionsleitender Zahnarzt), Brigitte Meyer (Zahnarztassistentin), Karin Meyer (Zahnarztassistentin), Heike Wenzel (Zahntechnikerin) und Lara Hopmann (Zahnärztin).

Foto: Österreichische Gesundheitskasse
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
13. Mai 2026

Patienten stürmten neue Zahnklinik der ÖGK

Gut Ding braucht Weile: Mehr als 100 Kassenpatienten haben am 6. Mai, dem allerersten Betriebstag, die neue Zahnambulanz der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in Kitzbühel gestürmt. „Der Andrang war deutlich größer, als wir erwartet haben“, schildert Primar Dr. Robert Schuster, zahnärztlicher Leiter der ÖGK Tirol, sichtlich überrascht. „Wir haben die Patienten zahnmedizinisch versorgt und darüber hinaus jede Menge Behandlungstermine vereinbart.“ ...

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