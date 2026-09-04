One-Way-Ticket nach Rio – und mit neuen Ideen zurück nach St. Johann

Von der Lehre bei Egger zu Borussia Dortmund, mit einem One-Way-Ticket nach Rio und schließlich zurück nach St. Johann: Thomas Brandtner geht seinen eigenen Weg. Was ihn dabei antreibt? Neugier, Vertrauen und die Freude daran, Menschen zusammenzubringen.



In dieser Folge des Impuls Podcasts vom Kitzbüheler Anzeiger erzählt Thomas, was er aus dem Profifußball und einem Jahr in Südamerika mitgenommen hat – und warum ihm nach seiner Rückkehr etwas in der Heimat fehlte. Aus dem Wunsch nach mehr Offenheit und Begegnung entstand gemeinsam mit Mitstreitern die Homebase St. Johann.



Mit Sabine und Stefan spricht er über mutige Entscheidungen, die Kraft eines guten Teams und die Frage, wie aus einer Idee etwas wird, das eine ganze Region bereichert. Persönlich wird es beim Thema Vatersein und seiner Diagnose eines gutartigen Gehirntumors: Thomas erzählt offen von der schwierigen Zeit nach der Operation, bleibenden Einschränkungen und dem Rückhalt, den ihm Familie, Freunde und gemeinsame Projekte geben.



Thomas’ Impuls: Offen bleiben und auf andere zugehen. Um etwas Neues zu lernen, muss man manchmal nur beim Nachbarn nachfragen.