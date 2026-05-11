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Kitzbüheler Anzeiger
Tag des offenen Ateliers

Team Art04 präsentierte ihre Werke in der ehemaligen Firma Hüttner in St. Johann. Im Bild Reinhard Waldner, Gast Wolfgang Schwaiger, Obfrau Andrea Schnederle-Wagner, Manfred Folie, Doris Bergmann und Petra Schwarz (von links).

Foto: Elisabeth Standl
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Bezirk

von Elisabeth Standl
11. Mai 2026

Offene Türen zur Kunst in der Region

Nicht oft hat man die Möglichkeit, die Arbeit von Künstlern so direkt und unmittelbar kennenzulernen wie an den Tagen, an denen die Ateliertüren im ganzen Land weit offenstehen.

Spannende Kunst, spannende Gespräche mit den Kunstschaffenden – so erzählt Brigitta Peinsipp, dass sie durch ihren in China lebenden Sohn zu der alten Technik gekommen ist, die nun nicht nur ihr, sondern auch den Betrachtern große Freude macht.

Nicole Blechinger verarbei ...

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