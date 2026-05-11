Offene Türen zur Kunst in der Region

Nicht oft hat man die Möglichkeit, die Arbeit von Künstlern so direkt und unmittelbar kennenzulernen wie an den Tagen, an denen die Ateliertüren im ganzen Land weit offenstehen.



Spannende Kunst, spannende Gespräche mit den Kunstschaffenden – so erzählt Brigitta Peinsipp, dass sie durch ihren in China lebenden Sohn zu der alten Technik gekommen ist, die nun nicht nur ihr, sondern auch den Betrachtern große Freude macht.



Nicole Blechinger verarbei ...