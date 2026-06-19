Oberndorfer steigen auf die Bremse

Es war nur noch ein Formalakt, wie Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler betont. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es endgültig grünes Licht für die Tempo-30-Verordnung. Künftig gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung im Ortszentrum, am Lindenweg, am Alfons-Walde-Weg, in Holztratt und in der Kreuzgasse. Am Rerobichlweg – einer beliebten Ausweichroute über das Bichlach – gilt bereits seit Jahren Tempo 30.



Das Thema stand erstmals vor run ...