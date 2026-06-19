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Kitzbüheler Anzeiger
ZentrumOberndorf_Klausner

Das Oberndorfer Zentrum erstrahlt in neuem Glanz –ab jetzt wird nur noch Tempo 30 gefahren.

ABO PUR

Oberndorf

von Margret Klausner
19. Juni 2026

Oberndorfer steigen auf die Bremse

Es war nur noch ein Formalakt, wie Oberndorfs Bürgermeister Hans Schweigkofler betont. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab es endgültig grünes Licht für die Tempo-30-Verordnung. Künftig gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung im Ortszentrum, am Lindenweg, am Alfons-Walde-Weg, in Holztratt und in der Kreuzgasse. Am Rerobichlweg – einer beliebten Ausweichroute über das Bichlach – gilt bereits seit Jahren Tempo 30.

Das Thema stand erstmals vor run ...

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