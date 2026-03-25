In Oberndorf sind die Baumaschinen schon vor einer Woche aufgefahren. Bis Ende Juni wird der Ortskern verschönert.
Foto: Alexandra Fusser
25. März 2026
Oberndorfer Ortskern erhält ein Facelift
Der Spatenstich erfolgte schon im Oktober 2025, die Bauarbeiten wurden vor wenigen Tagen wieder aufgenommen. Ziel der Oberndorfer ist, den Ortskern attraktiver zu gestalten und insgesamt zu beleben, schildert der Obmann des Infrastruktur-Ausschusses, Vizebürgermeister Hannes Waltl.
Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit
Im Fokus der ersten Bauetappe stehen die Josef-Hager-Straße und der Lindenweg. Hier werden im ...