Oberndorfer Ortskern erhält ein Facelift

Der Spatenstich erfolgte schon im Oktober 2025, die Bauarbeiten wurden vor wenigen Tagen wieder aufgenommen. Ziel der Oberndorfer ist, den Ortskern attraktiver zu gestalten und insgesamt zu beleben, schildert der Obmann des Infrastruktur-Ausschusses, Vizebürgermeister Hannes Waltl.



Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit



Im Fokus der ersten Bauetappe stehen die Josef-Hager-Straße und der Lindenweg. Hier werden im ...