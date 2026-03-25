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  3. Oberndorfer Ortskern erhält ein Facelift
Kitzbüheler Anzeiger
Oberndorf Ortskern Bauarbeiten
In Oberndorf sind die Baumaschinen schon vor einer Woche aufgefahren. Bis Ende Juni wird der Ortskern verschönert.
Foto: Alexandra Fusser
ABO PUR

Oberndorf

von Alexandra Fusser
25. März 2026

Oberndorfer Ortskern erhält ein Facelift

Der Spatenstich erfolgte schon im Oktober 2025, die Bauarbeiten wurden vor wenigen Tagen wieder aufgenommen. Ziel der Oberndorfer ist, den Ortskern attraktiver zu gestalten und insgesamt zu beleben, schildert der Obmann des Infrastruktur-Ausschusses, Vizebürgermeister Hannes Waltl.

Barrierefreiheit und Verkehrssicherheit

Im Fokus der ersten Bauetappe stehen die Josef-Hager-Straße und der Lindenweg. Hier werden im ...

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