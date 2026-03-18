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Kitzbüheler Anzeiger
Symbolbild Nothegger Transport Logistik GmbH Lkw
Foto: Nothegger
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St. Ulrich

von Elisabeth Galehr
18. März 2026

Nothegger-Insolvenz erschüttert Bezirk

Die Nachricht, dass über die Nothegger Logistik GmbH in St. Ulrich ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, erschütterte vergangene Woche die ganze Region. 300 Jobs sind davon betroffen. Wie auf Nachfrage bei den für die Insolvenzverwaltung zuständigen HRR Rechtsanwälten aus Wörgl zu erfahren war, wird bereits in diesen Tagen entschieden, „wie es weitergeht“.
In einem Statement gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger macht die Firmenleitung ihrem Ärger Lu ...

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