Nothegger-Insolvenz erschüttert Bezirk

Die Nachricht, dass über die Nothegger Logistik GmbH in St. Ulrich ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, erschütterte vergangene Woche die ganze Region. 300 Jobs sind davon betroffen. Wie auf Nachfrage bei den für die Insolvenzverwaltung zuständigen HRR Rechtsanwälten aus Wörgl zu erfahren war, wird bereits in diesen Tagen entschieden, „wie es weitergeht“.

In einem Statement gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger macht die Firmenleitung ihrem Ärger Lu ...