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Kitzbüheler Anzeiger
Hotelprojekt im Premiumsegment in den Kitzbüheler Alpen in Tirol 6_c_EPH Group

Auf einer Fläche, die knapp fünf Fußballfeldern entspricht, soll in Oberndorf ein neue Hotelresort entstehen. Foto: EPH

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Oberndorf

von Margret Klausner
24. Juni 2026

Noch lange kein grünes Licht für Hotelprojekt in Oberndorf

Gut besucht war dieser Tage die Gemeindeversammlung in Oberndorf. Bürgermeister Hans Schweigkofler informierte unter dem Motto „Den Stein ins Rollen bringen“ über die anstehenden Projekte in der Gemeinde.

Bei einem Vorhaben kommt der Stein allerdings wohl noch länger nicht ins Rollen: Beim geplanten Hotelprojekt Reinache dürfte es noch dauern, bis die Baumaschinen auffahren – wenn überhaupt. Erst vor Kurzem informierte die EPH Group AG mit Sitz in Wien ...

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