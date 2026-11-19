Flexibilität ist schließlich was Gutes. Vor allem für den, der flexibel bleibt. Für alle anderen bedeutet sie mitunter, einen Tisch für acht bis zwölf Personen zu reservieren, Essen für ungefähr sieben bis vierzehn einzukaufen und vorsichtshalber drei Sessel mehr aus dem Keller zu holen.



„Ich sag dir noch Bescheid“ heißt übersetzt nämlich auch „Halt mir bis dahin meinen Platz frei“.



Verbindlich unverbindlich

Und genau da wird’s interessant: Wir wollen uns selbst möglichst lange nicht festlegen – erwarten aber gleichzeitig, dass andere mit uns planen. Meine Zeit bleibt offen. Deine kannst du inzwischen gern für mich blockieren. Eigentlich ein ziemlich gutes System. Zumindest für einen.



So wird aus einer Einladung erst einmal eine Option. Wie ein Pullover beim Shoppen: noch nicht gekauft, aber bitte einmal zurücklegen und auch niemand anderem geben. Vielleicht nehme ich ihn ja. Absagen muss man schließlich nichts, was man nie richtig zugesagt hat.



Und falls doch jemand nachfragt, gibt es ausreichend sprachliche Sicherheitsabstände: „müsste“, „wahrscheinlich“, „eigentlich schon“ und natürlich das bewährte „schau ma mal“.



Für Menschen, die planen müssen, sind das allerdings organisatorisch eher anspruchsvolle Maßeinheiten. Oder wie viele Knödel rechnet man pro „vielleicht“? Wie viele Plätze reserviert man für „schaut gut aus“? Und wann darf man ein „ich meld mich noch“ eigentlich offiziell als Nein verbuchen?



Klar, manchmal grätscht einem das Leben dazwischen: Man wird krank, Termine verschieben sich, Pläne ändern sich. Darum geht’s auch gar nicht. Sondern darum, dass die eigene Unverbindlichkeit ganz selbstverständlich zum Planungsrisiko für andere wird.



Wir nennen‘s Flexibilität.

Man könnte es aber auch anders nennen. Wie? Ich sag dir noch Bescheid ...