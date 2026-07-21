Neun von zehn Betrieben finden nur schwer Personal

Die Situation am österreichischen Arbeitsmarkt ist weiterhin herausfordernd. Für neun von zehn Unternehmen (88 Prozent) ist es im Vergleich zum Vorjahr weiterhin schwierig, geeignetes Personal zu finden. Das geht aus der jüngsten Austrian-Business-Check-Umfrage des KSV1870 hervor.



Insbesondere das „Mismatch“ zwischen der gesuchten, fachspezifischen Qualifikation und dem verfügbaren Personal ist ein Knackpunkt. Darüber hinaus möchten im heur ...