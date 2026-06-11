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Kitzbüheler Anzeiger
Segen Raiffeisenhaus Kirchdorf

Gute Laune herrschte nach der Eröffnungsfeier bei Ehrengästen, Vorstand sowie Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Kössen-Kirchdorf.

Foto: Gernot Schwaiger

Kirchdorf

von Gernot Schwaiger
11. Juni 2026

Neues Raiffeisenhaus Kirchdorf erhielt Segen

Mit der feierlichen Eröffnung wurde das neue Raiffeisenhaus Kirchdorf nach rund eineinhalb Jahren Bauzeit seiner Bestimmung übergeben. Pfarrer Robert Shako Lokeso und Diakon Tihomir Pausic spendeten den kirchlichen Segen für das zukunftsweisende Gebäude. Beim Festakt bedankten sich Vorstand Johann-Markus Pichler und der AR-Vorsitzende Christian Nothdurfter bei allen beteiligten Firmen und der Gemeinde, den Nachbarn und Kunden.

Bank als Ort der Begegnung
Architekt Markus Rottenspacher gab Einblicke in die Bauphase und Bürgermeister Gerhard Obermüller freute sich über die damit verbundene Belebung des Ortszentrums. Über der modernen, barrierefreien Bankstelle liegen sechs attraktive, kleinere Wohnungen sowie zwei großzügige Familienwohnungen. Zahlreiche Besucher machten sich ein Bild von den Räumlichkeiten.
„Hier werden Beratung, Service und Lebensqualität unter einem Dach vereint“, freute sich auch Bankstellenleiter Andreas Endstrasser, der mit seinem Team das Rahmenprogramm mit Musik, Verpflegung und einer Hüpfburg für die Kinder organisierte.

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