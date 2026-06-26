Neues Hahnenkamm-Plakat mit Origami-Einflüssen

Für große Überraschung sorgte die Bekanntgabe des Gewinners des diesjährigen Poster-Wettbewerbs der Hahnenkamm-Rennen, den der Kitzbüheler Ski Club gemeinsam mit der BTV Vier Länder Bank (BTV) veranstaltet. „Das zeigt auch die Unabhängigkeit unserer Jury, denn wir kennen die Namen der Einreicher im Vorfeld nicht“, sagte OK-Chef Michael Huber bei der feierlichen Präsentation am Donnerstagvormittag am Starthaus. „Es gibt einen Wiederholungsgewinner – und da ...