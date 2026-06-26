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Kitzbüheler Anzeiger
HKR-Plakat

Roswitha Stadlober, Michael Huber und Peter Kofler (von links).

Foto: alpinguin
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Kitzbühel

von Kitzbüheler Anzeiger
26. Juni 2026

Neues Hahnenkamm-Plakat mit Origami-Einflüssen

Für große Überraschung sorgte die Bekanntgabe des Gewinners des diesjährigen Poster-Wettbewerbs der Hahnenkamm-Rennen, den der Kitzbüheler Ski Club gemeinsam mit der BTV Vier Länder Bank (BTV) veranstaltet. „Das zeigt auch die Unabhängigkeit unserer Jury, denn wir kennen die Namen der Einreicher im Vorfeld nicht“, sagte OK-Chef Michael Huber bei der feierlichen Präsentation am Donnerstagvormittag am Starthaus. „Es gibt einen Wiederholungsgewinner – und da ...

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