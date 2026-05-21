Neuer Speichersee "Sonnenrast" wird Sommer-Attraktion

Bademeister am Speicherteich? „Das ist in der Tat ungewöhnlich“, bestätigt Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn AG Kitzbühel, im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger. In weiterer Folge führt er aus: „Für unseren neuen Speichersee Sonnenrast wollen wir eine Doppelnutzung. Ab der kommenden Wintersaison ist er Beschneiungsteich und ab Sommer 2027 zusätzlich ein Bergbadesee mit entsprechender Infrastruktur.“



Beim Sonnenrast-See, der aktuell i ...