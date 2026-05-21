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Kitzbüheler Anzeiger
Fleckalmsee

Der Speicherteich Sonnenrast wird eine zentrale Rolle im Beschneiungssystem der Bergbahn AG Kitzbühel einnehmen. Sein Standort zwischen Berg- und Talstation der Sonnenrastbahn ist daher von strategischer Bedeutung.

Foto: AEP Planungen
ABO PUR

Kitzbühel

von Alexandra Fusser
21. Mai 2026

Neuer Speichersee "Sonnenrast" wird Sommer-Attraktion

Bademeister am Speicherteich? „Das ist in der Tat ungewöhnlich“, bestätigt Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn AG Kitzbühel, im Gespräch mit dem Kitzbüheler Anzeiger. In weiterer Folge führt er aus: „Für unseren neuen Speichersee Sonnenrast wollen wir eine Doppelnutzung. Ab der kommenden Wintersaison ist er Beschneiungsteich und ab Sommer 2027 zusätzlich ein Bergbadesee mit entsprechender Infrastruktur.“

Beim Sonnenrast-See, der aktuell i ...

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