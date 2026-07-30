Neuer Primar in Kitzbüheler Rehaklinik

Mit 1. Juli hat David Schneider die Leitung der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Rehaklinik Kitzbühel übernommen. Er folgt auf Thomas Gstrein, der die Abteilung über viele Jahre geführt hat.



Der gebürtige Niederösterreicher studierte Medizin in Wien. Nach seinem Studienabschluss verbrachte er zunächst einen Winter am Arlberg – und entdeckte dabei seine Begeisterung für die Tiroler Berge. Seine Facharztausbildung für Orthopädie und Unfallchirurgie absolvierte Schneider schließlich am Bezirkskrankenhaus St. Johann.



Seit November 2023 ist Schneider bereits als Facharzt an der Rehaklinik Kitzbühel tätig. Mit seiner Ernennung zum Primar übernimmt er nun die medizinische Leitung der Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie.



Sport als wichtiger Begleiter

Auch abseits der Klinik spielt der Sport für Schneider eine große Rolle. Als Mannschaftsarzt begleitet er das österreichische U17-Frauen-Fußballnationalteam bei internationalen Einsätzen. Privat ist er regelmäßig beim Laufen, Radfahren und auf Skitouren unterwegs. Im vergangenen Jahr absolvierte er seinen ersten Marathon, heuer folgte sein erster Triathlon. Seine persönliche Begeisterung für Bewegung fließt auch in seinen Zugang zur Rehabilitation ein.

„Ich habe nie mit dieser Position spekuliert und fühle mich umso geehrter, dieses Vertrauen zu erhalten“, sagt Schneider. Moderne Rehabilitation müsse konsequent an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtet werden. Ein besonderes Anliegen sei ihm zudem, „die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen weiter zu stärken“. Die kollegiale Führung freut sich, dass mit David Schneider ein fachlich, wie menschlich überzeugender Nachfolger gefunden wurde